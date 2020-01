Morto Francesco Claudio Averna | il “papà” del popolare amaro | aveva 66 anni

Morto Francesco Averna | Il re dell’amaro era l’ex presidente della società : L’imprenditore Francesco Averna aveva 66 anni. Era ricoverato all’Istituto tumori di Milano. Il successo con la ricetta segreta a base di erbe, radici e agrumi da tutto il mondo È Morto oggi a Milano dove era ricoverato all’Istituto tumori l’imprenditore nisseno Francesco Claudio Averna. L’ex presidente della Averna, la società produttrice dell’amaro che dal 2014 […] L'articolo Morto Francesco Averna | ...

È Morto Francesco Claudio Averna. Il re dell'amaro stroncato da un tumore : È morto giovedì a Milano Francesco Claudio Averna, ex presidente dell’omonima società produttrice del noto amaro siciliano, icona di successo in Italia e nel mondo con lo slogan “il gusto pieno della vita”.L’imprenditore di Caltanissetta, 66 anni, era ricoverato all’Istituto Tumori per una malattia che non gli ha dato scampo. Commendatore al merito della Repubblica Italiana, aveva gestito ...

Napoli - lutto nel mondo artistico : è Morto il restauratore Francesco Manes : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Un lutto ha scosso il mondo dell’arte e cultura napoletana: è morto Francesco Manes, noto restauratore. Il 51enne era affetto da tempo da un male incurabile. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei suoi estimatori arrivati in giornata sui social media. “Francesco Manes nasce a Portici nel 1968 e si diploma nel 1989 all’Istituto Statale d’Arte di Torre del Greco. Dal 1990 al ...

Lutto a Napoli - Morto il noto restauratore Francesco Manes : aveva 41 anni : Lutto nel mondo dell'arte a Napoli: è morto Francesco Manes, noto restauratore e artista, che si è spento a 41 anni a causa di un brutto e aggressivo male. Oltre 20 anni fa, Manes aveva aperto un laboratorio di restauro a Napoli, dedicandosi poi anche alla creazione di sue opere, esposte da enti pubblici e privati.Continua a leggere

Cervignano D’Adda : folla alla veglia di preghiera per Francesco - 12enne Morto in ospedale : folla e commozione a Cervignano D'Adda, nel lodigiano, alla veglia di preghiera in ricordo di Francesco, il dodicenne morto il 30 dicembre all'ospedale di Vizzolo Predabissi (Milano) dove era arrivato con un forte mal di pancia due giorni prima. Il ragazzino è deceduto dopo un intervento per una grave occlusione intestinale. La procura di Lodi indaga per omicidio colposo e l'Ats ha avviato l'iter per una commissione di valutazione incaricata di ...