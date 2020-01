Monte Paschi: Moody’s alza il rating a positivo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Moody's ha alzato l'outlook sul debito senior non garantito e sui rating dei depositi di Mps da 'negativo' a 'positivo'. Leggi la notizia su firenzepost

