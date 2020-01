Migranti in pressing sull'Italia. Più di 250 pronti a sbarcare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mauro Indelicato Più di cento Migranti avvistati a bordo di un barcone soccorso da una motovedetta a Lampedusa: è il primo sbarco del 2020 Un po’ per il miglioramento delle condizioni del mare ed un po’ per la degenerazione della situazione in Libia, fatto sta che questo primo scorcio di 2020 si sta rivelando preoccupante sul fronte migratorio. Nei primi 10 giorni del nuovo anno sono sbarcati complessivamente 228 Migranti, nello stesso periodo del 2019 il conteggio si è fermato a 57. E tutti i segnali portano a pensare ad un ulteriore incremento del numero delle persone approdate irregolarmente. Ad esempio, soltanto a bordo della nave Sea Watch 3, dell’omonima Ong tedesca, sono stipate più di 100 persone recuperate nel Mediterraneo centrale in tre operazioni. L’ultima avvenuta questa mattina in acque Sar maltesi, con 42 Migranti presi da un barcone alla deriva. La Open Arms ... Leggi la notizia su ilgiornale

