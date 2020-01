Mercato Juventus, in programma un rinnovo: Paratici al lavoro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus starebbe cercando anche di blindare i suoi pezzi pregiati. Paratici è al lavoro per far sì che nessun big parta nella prossima finestra estiva di calcioMercato. Un rinnovo è già in programma, col dirigente bianconero che non bada a spese per trattenere una pedina fondamentale nel mosaico tattico di Sarri. Già definita la durata del contratto, si lavora sull’ingaggio. Mercato Juve: si lavora per blindare Dybala Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Sport Mediaset” Paulo Dybala sarebbe vicino al rinnovo con la Juve. Pronto per la “Joya” un contratto fino al 2024 con 7,5 milioni a stagione. I contatti con l’entourage dell’argentino sono sempre vivi, per cercare di limare i dettagli riguardanti l’adeguamento del contratto. Paratici accelera i tempi, in modo da scacciare i rumours di Mercato. Leggi la notizia su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Allegri attende il 2020/21, poi la #Premier o allenatore-manager al #Milan. L'ex tecnico della #Juventus vuole val… - Sport_Mediaset : #Juve al lavoro con #Raiola per portare #Donnarumma a #Torino. Intanto i bianconeri hanno bloccato il 20enne dello… - romeoagresti : #Juventus: #Rabiot non è sul mercato ????? ?? -