Mediaset, l’assemblea approva modifiche allo statuto di MfE. Ma è scontro con Vivendi. Confalonieri: “Vogliono metterci in stallo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Fininvest riesce a spuntarla. Nell’assemblea di Mediaset, la holding della famiglia Berlusconi fa passare le modifiche allo statuto di Media For Europe (Mfe), il progetto di tv paneuropea che prevede la creazione di una holding di diritto olandese in cui far confluire tutti gli asset del Biscione. Ma il clima fra i soci resta incandescente. Durante l’assise volano gli stracci: il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, accusa Vivendi di aver creato “un immobilismo che ci porta al declino” e di agire “in palese conflitto di interesse” con “il solo obiettivo di distruggere valore e non permettere a un concorrente di crescere”. Dal canto loro, i francesi definiscono Mfe “un piano abusivo che priva gli azionisti di minoranza dei loro diritti”. Difficile del resto immaginare da Parigi una diversa reazione: ancora un volta i francesi non hanno potuto esercitare il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

