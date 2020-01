Imma Battaglia faccia a faccia con Licia Nunez: “La verità ha mille volti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Questo articolo Imma Battaglia faccia a faccia con Licia Nunez: “La verità ha mille volti” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Al Grande Fratello Vip sta per andare in onda un acceso faccia a faccia tra le due ex fidanzate Imma Battaglia e Licia Nunez: cosa è successo tra le due donne? Imma Battaglia è ormai molto nota nel mondo dello spettacolo, l’attivista ha infatti sposato la talentuosa Eva Grimaldi. Al Grande Fratello la sua ex fidanzata … Leggi la notizia su youmovies

GrandeFratello : Imma Battaglia rompe il silenzio e racconta la sua verità. #GFVIP vi aspetta questa sera. - GrandeFratello : Licia Nunez ha avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, sarà riuscita dimenticarla davvero dopo la loro rottur… - GrandeFratello : Lucia Nunez, da Vivere a Le Tre Rose Di Eva... ed una lunga storia d'amore con Imma Battaglia. Ora vive un nuovo am… -