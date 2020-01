Gf Vip, Pago si sfoga con l’ex Serena Enardu: “Io non sto scappando” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella prima puntata della nuova edizione del Gf Vip è andato in scena l’atteso scontro tra Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu, che ha raggiunto il cantante nella casa dopo averlo lasciato in diretta televisiva nell’ultima stagione di Temptation Island. La Enardu ha ammesso di aver provato gelosia nei confronti di Pago durante Temptation Island, mentre quest’ultimo ha rivelato di essere ancora arrabbiato con lei per il comportamento tenuto durante il reality. Gf Vip: l’incontro tra Pago e Serena Dopo aver lasciato solo Pago all’interno della casa, il conduttore Alfonso Signorini fa entrare Serena Enardu senza prima averla annunciata al cantante. Una volta dentro, la Enardu abbraccia il suo ex fidanzato e insieme iniziano a parlare seduti sul divano. Nella discussione, la Enardu si cosparge il capo di cenere e ammette di aver sbagliato a comportarsi in ... Leggi la notizia su notizie

