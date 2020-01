Elezioni regionali in Calabria: candidati, liste e come si vota (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 26 gennaio si terranno le Elezioni regionali in Calabria. A sfidarsi per la poltrona di presidente sono quattro candidati: Jole Santelli per il centrodestra, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per il Movimento 5 Stelle e Carlo Tansi. Vediamo come si vota in Calabria, chi sono i candidati e cosa dicono gli ultimi sondaggi in vista del voto. Leggi la notizia su fanpage

