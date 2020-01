Cava de’Tirreni, da domani nuova viabilità in via Sorrentino (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDa domani, sabato 11 gennaio, andrà in vigore la nuova viabilità che interesserà via A. Sorrentino, via M. Benincasa, via Mafalda di Savoia, via G. Verdi, via D. Alighieri, via A. Caputo e apposizione cordolo separatore di corsia su corso Principe Amedeo. Il nuovo dispositivo sperimentale rientra tra gli interventi di riorganizzazione della circolazione stradale per una maggiore sicurezza e fluidità del traffico e di un minore inquinamento, su corso Principe Amedeo (già statale 18), nel tratto compreso tra via P. Atenolfi e piazza G. Avigliano (stazione ferroviaria) a seguito dell’apertura delle nuove strade del sottovia veicolare e via B. Gravagnuolo (trincerone ferroviario), che confluiscono sulla statale 18, su cui si interseca anche il traffico proveniente da via Sorrentino. Da domani sarà invertito il senso di marcia di via Sorrentino con l’istituzione ... Leggi la notizia su anteprima24

