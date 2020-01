Calendario Atp Cup 2020, programma e orari semifinali: date, guida tv e streaming (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio si disputeranno le semifinali della ATP Cup 2020, la neonata competizione di tennis riservata alle Nazionali entra nel vivo a Sydney (Australia) dove quattro squadre si daranno battaglia per l’accesso all’atto conclusivo. Il Calendario e il programma del secondo turno a eliminazione diretta è molto intenso, si incomincerà già nella notte italiana con il vibrante confronto tra Serbia e Russia mentre nella nostra mattinata ci sarà spazio per la contesa tra Spagna e Australia. Come sempre si inizierà con i due singolari, poi spazio al doppio che in caso di un successo per parte nei primi due match risulterebbe decisivo per il passaggio del turno. Grande spettacolo col confronto tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, le stelle di Serbia e Russia sono chiamate al colpaccio nel testa a testa tra i numero 1 per aumentare le possibilità di accedere alla finale. ... Leggi la notizia su oasport

