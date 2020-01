Calabria: Pd, ‘Salvini una ‘macchietta’, ha paura’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Il linguaggio di Salvini si fa più violento ogni giorno che passa. Stravincere, distruggere, annientare. Agita l’odio e alza la voce, ma in realtà ha paura. Il Pd rimane, in Calabria e dappertutto, una forza reale, vera, capace di rinnovarsi e di interpretare il cambiamento. Caro Salvini, non ci distruggerai mai. Mettiti l’anima in pace. Presto gli Italia si renderanno conto che sei un bluff, o come diciamo a Napoli, una”macchietta”. Così Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd.L'articolo Calabria: Pd, ‘Salvini una ‘macchietta’, ha paura’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

LegaSalvini : REGIONALI, #SALVINI: 'IL 26 GENNAIO LIBEREREMO LA CALABRIA' #26gennaiovotoLega - LegaSalvini : ELEZIONI, #SALVINI IN CALABRIA: '26 GENNAIO SARÀ FESTA PER LIBERAZIONE DALLA SINISTRA' #26gennaiovotoLega - LegaSalvini : #SALVINI IN CALABRIA, PRIMA TAPPA A RENDE. «I CINQUESTELLE? ORMAI NON ESISTONO PIÙ» #26gennaiovotoLega -