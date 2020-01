Autostrade: De Micheli, ‘revisione concessioni per migliorare servizio e sicurezza’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milano, 10 gen. (Adnkronos) – “Noi stiamo facendo le revisioni. Le revisioni sono per migliorare il servizio, la qualità, la sicurezza e il rapporto fra pubblico e privato”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a margine di una visita ala stazione M4 di Linate, a Milano, a chi le chiedeva della possibilità di modificare i contratti per fare in modo che i concessionari possano fare più controlli e migliorare i livelli di sicurezza.L'articolo Autostrade: De Micheli, ‘revisione concessioni per migliorare servizio e sicurezza’ Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

