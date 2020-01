Attacchi ad Aramco: piovono accuse contro Teheran (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 14 settembre 2010, gli impianti petroliferi di Abqaiq e Khurais di proprietà della Saudi Aramco vennero colpiti da un sofisticato assalto missilistico, cui azione venne rivendicata dal gruppo separatista yemenita degli Houthi. A seguito dell’attacco, l’Arabia Saudita, in collaborazione con le Nazioni unite, iniziò ad indagare sull’accaduto per determinare i reali colpevoli dietro al sabotaggio degli impianti petroliferi sauditi. Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, gli investigatori sarebbero giunti recentemente alla conclusione che tale attacco non possa essere considerato di matrice yemenita, ritenendo la pista infondata nonostante le rivendicazioni avvenute a poche ore dalle esplosioni. La pista iraniana Secondo gli osservatori dell’Onu è più concreta la possibilità che dietro all’attacco ci sia la mano di Teheran. Nonostante ... Leggi la notizia su it.insideover

