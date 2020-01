VIDEO Dakar 2020, highlights quinta tappa: Sainz e Price dominanti, tripletta russa nei camion. Alonso brillante settimo (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Dakar 2020 si avvicina sempre più al giro di boa e al primo giorno di riposo con una quinta tappa andata in archivio che ha regalato come di consueto grande spettacolo e diversi colpi di scena. Tra le auto Carlos Sainz è tornato a vincere allungando in vetta alla generale mentre Fernando Alonso si è riscattato dopo alcune giornate complesse raccogliendo un positivo settimo posto parziale nella Al Ula-Ha’il. Bella prova di forza nelle moto da parte del campione in carica Toby Price, all’inseguimento di Ricky Brabec in classifica, anche se c’è da segnalare il ritiro del britannico Sam Sunderland in seguito ad una brutta caduta. GLI highlights DELLA quinta tappa DELLA Dakar 2020 highlights DI AUTO E SSV: <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f3ac.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

