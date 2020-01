Valdidentro, bimbo di 4 anni morto in un incidente sul bob: indagato il padre per omicidio colposo (Di giovedì 9 gennaio 2020) È indagato per omicidio colposo per la morte di Diego e per lesioni colpose per il fratellino, il padre dei due bambini rimasti coinvolti in un incidente sul bob lo scorso 4 gennaio. A perdere la vita è stato il maggior dei figli di soli 4 anni, deceduto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo lo schianto avvenuto in Val Viola, in provincia di Sondrio. Leggi la notizia su milano.fanpage

