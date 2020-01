Steam ed Epic Games Store saranno compatibili con Xbox Series X? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si tratta solo di una voce, ma è una di quelle voci che si stanno rafforzando sempre di più nella community Xbox. E come ogni rumor, la notizia deve essere presa con la dovuta cautela.Data questa premessa, uno degli argomenti che sta emergendo fortemente nei forum specializzati ha attirato l'attenzione. L'argomento si concentra su una feature di Xbox Series X chiamata "Windows Mode", attraverso la quale alcune applicazioni compatibili con Windows 10 potrebbero essere installate nella nostra console. Tra queste app ci sarebbero Steam o Epic Games Store, e in questo modo, sembra che potremmo eseguire giochi da queste piattaforme direttamente sulla nostra Xbox.Allo stesso modo, si ipotizza che Xbox Series X possa alternare, in un modo che non conosciamo, la modalità Xbox e la modalità Windows. Non sembra così inverosimile che Microsoft, in quanto proprietario di Windows, cerchi di ... Leggi la notizia su eurogamer

