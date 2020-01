Salerno, protesta degli infermieri sulle ambulanze: “Non si arriva a cinque euro l’ora” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel Salernitano sulle ambulanze gli infermieri guadagnano 50 euro per 12 ore di servizio, gli autisti la stessa cifra per il doppio delle ore. Questo significherebbe una retribuzione di circa 4 euro l’ora per gli infermieri e 2 euro per i conducenti. Gli infermieri a Salerno La retribuzione percepita sarebbe stabilita dalla convenzione stipulata tra l’Asl e le associazioni che offrono i servizi di assistenza sanitaria. Biagio Tomasco, segretario territoriale del sindacato degli infermieri Nursind, chiede l’intervento della Regione, accusando per la situazione l’organizzazione attuale. Il sindacato chiede di utilizzare nel servizio di emergenza “Gli infermieri che sono collocati nella graduatoria dell’avviso pubblico dell’Asl di Salerno”. La critica di Tomasco riguarda soprattutto una bassissima retribuzione per un lavoro altamente specializzato. ... Leggi la notizia su notizie

