Perde 250 chili (Di giovedì 9 gennaio 2020) Era il 2014 quando Cristina Philips decise che era giunto il momento di cambiare vita. Pesava 317 chilogrammi e la sua unica via d’uscita era rappresentata dal programma televisivo “vite al limite”, trasmesso su Real Time. Il cambiamento nel quale sperava non tardò ad arrivare. Ecco come si presentava quando arrivò in clinica dal Dott. Nowzaradan. Dopo aver seguito una dieta ferrea all’inizio del programma, il dottor Nowzaradan decise di concederle la possibilità di approfittare dell’ausilio di un’intervento chirurgico: il bypass gastrico. Ha perso ben 250 chilogrammi e la sua vita è completamente mutata. “è incredibile, ora riesco a godermi le piccole gioie della vita, davvero eccezionale. Prima non riuscivo a camminare, ora posso fare qualsiasi cosa, le cose semplici che per molti sembrano banali, per me sono divertenti ed hanno un gran valore, ... Leggi la notizia su bigodino

