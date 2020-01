Padova, 21enne si sveglia seminuda sotto un ponte: "Mi hanno stuprata" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Pochi i ricordi della giovane: una cena in compagnia di amici e qualche drink al bar. Poi il buio. "Mi sono svegliata e sopra di me c'era un uomo", ha denunciato Non ricorda nulla di quello che è successo. Ha solo raccontato di essersi svegliata mezza nuda sotto a un ponte. Il resto è avvolto nel buio più totale. È una storia aggiacciante quella che giunge da Padova: un giovane studentessa di 21 anni ha denunciato alle forze dell'ordine di essere stata violentata in pieno centro storico. Ma di quanto accaduto durante quella terribile notte di dicembre non ha alcun ricordo. "Mi sono svegliata e sopra di me c'era un uomo che non avevo mai visto prima", ha spiegato la giovane 21enne agli inquirenti. Nessun altro ricordo, nessun nome, dettaglio. Niente. Solo poche informazioni: la ragazza ha raccontato di essersi svegliata il giorno di Natale seminuda sotto il ... Leggi la notizia su ilgiornale

Yogaolic : RT @Gazzettino: Studentessa 21enne si sveglia mezza nuda sotto un ponte: «Mi hanno stuprata» - ABosurgi : RT @Gazzettino: Studentessa 21enne si sveglia mezza nuda sotto un ponte: «Mi hanno stuprata» - afrodite1969 : RT @Gazzettino: Studentessa 21enne si sveglia mezza nuda sotto un ponte: «Mi hanno stuprata» -