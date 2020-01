Napoli, Callejon via a zero: Siviglia, Valencia e Villareal sulle sue tracce (Di giovedì 9 gennaio 2020) Napoli, Callejon via a zero: Siviglia, Valencia e Villareal sulle sue tracce José Callejon diviso tra il rinnovo e l’addio al Napoli. L’esterno spagnolo non ha ancora prolungato il suo contratto (in scadenza a giugno 2020) e non è detto che lo farà. Le trattative con Aurelio De Laurentiis sono ferme, il giocatore chiede almeno un biennale e non vuole rinunciare ai 3 milioni di euro che percepisce attualmente (anzi, ne vorrebbe 3,5-4). Dal canto suo, il club azzurro non è disposto a fare “salti mortali” per un calciatore sì importante, ma che a febbraio compirà 33 anni d’età. L’entourage di Callejon sta valutando varie opzioni, dove però non è più compresa la pista Cina (visto il tetto salariale di 3 milioni imposto in questi giorni), in vista di un possibile ritorno in Spagna – a parametro zero – per il mese di luglio: alla finestra ... Leggi la notizia su forzazzurri

Inter : ?? | GOL NAPOLI Al 39' i padroni di casa accorciano le distanze: facile appoggio di Milik sotto rete sull'assist da… - claudioruss : #Gattuso: 'Callejon in questo momento è più avanti di Lozano, sa già cosa è il campionato italiano. Hirving ha fatt… - edicolasportiva : Callejon e Koulibaly cuore d'oro: regali per i bambini in ospedale -