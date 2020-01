LIVE Dakar 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Nasser Al-Attiya comanda tra le auto, Fhernando Alonso prova a recuperare. Ritiro tra le moto per Sam Sunderland (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: Nasser Al-Attiyah è passato in testa allo speciale dopo 152 km tra le auto. Il leader della classifica generale Carlos Sainz ha un minuto di ritardo, mentre Yazeed Al Rajhi e Stéphane Peterhansel hanno perso molto tempo. Il francese, a causa di una foratura, ha un distacco di 3 minuti. 9.45: CLAMOROSO COLPO DI SCENA NELLE MOTO! Si ritira Sam Sunderland dopo una grave caduta dopo 187 km della speciale. L’inglese, che ha vinto la Dakar nel 2017, si è infortunato alla schiena e alla spalla sinistra. Winner of the 2017 Dakar @Sundersam has had to quit the race on day 5 of #Dakar2020 after a crash. He didn’t lose consciousness and was quickly attended to by the medical staff of the race. pic.twitter.com/TTeoDC6iMl — Dakar RALLY (@Dakar) January 9, 2020 9.05: Tra le auto invece al km 103 continua a comandare il padrone di ... Leggi la notizia su oasport

