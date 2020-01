Il Messaggero: Napoli, due centrocampisti subito e uno a giugno per sostituire Allan e Fabian (Di giovedì 9 gennaio 2020) La rivoluzione del Napoli voluta da De Laurentiis è iniziata, scrive il Messaggero. Sono in arrivo sia Demme che Lobotka, mentre a giugno arriverà Rrhamani. Tutto in previsione della cessione di Allan e Fabian. “Lobotka e Demme subito, con Amrabat quasi prenotato per giugno: a Napoli è partita l’attesa rivoluzione voluta dal presidente De Laurentiis. Un rinnovamento profondo che prevede l’innesto immediato dei due registi e l’arrivo in estate di almeno un altro centrocampista, come regali prima delle probabili cessioni estive di Allan e Fabian Ruiz: su quest’ultimo è forte il Real Madrid”. L'articolo Il Messaggero: Napoli, due centrocampisti subito e uno a giugno per sostituire Allan e Fabian ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

