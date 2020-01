Il bimbo non dorme abbastanza? La risposta da test del sangue (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dall’Italia un nuovo approccio – semplice ed oggettivo – per capire se i bambini (anche quelli piccolissimi) dormono abbastanza. Il sonno è essenziale per la salute, e un riposo insufficiente è associato a conseguenze negative per la salute, come ad esempio il rischio di incappare in malattie cardiache e diabete. Oggi però, complici gli schermi e i social, non sono rari i casi di giovanissimi in debito di sonno. Ma come capire se il piccolo (o l’adolescente) di casa dorme a sufficienza? La risposta potrebbe arrivare da un nuovo test del sangue, semplice e oggettivo, come spiega uno studio pubblicato su ‘Experimental Physiology’. I ricercatori dell’Istituto di scienze alimentari (Isa) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno studiato bambini e adolescenti di peso normale (in base all’indice di massa corporea) in otto Paesi europei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

