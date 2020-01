Fabio Testi vittima delle nomination: il Grande Fratello VIP 4 non lo elimina ma… (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nonostante sia solo la prima puntata e il cast non è ancora entrato integralmente nella casa, al Grande Fratello VIP 4 sono andare in scena già le prime nomination. Alla corte di Alfonso Signorini, alcuni concorrenti sono stato costretti a dover fare un nome in confessionale su due piedi per decretare l’eliminazione di un loro compagno d’avventura. Ma le cose non stanno proprio come gliele hanno spiegate alle celebrità… Ma procediamo in ordine cronologico e riviviamo cosa è successo nella casa più spiata d’Italia nel corso di questo prima turnata di nomination della quarta edizione VIP. Grande Fratello VIP 4: le prime nomination Attorno all’una di notte, Alfonso Signorini è piombato in casa (in collegamento dallo studio, ovviamente) ed ha rivelato una amara sorpresa per i concorrenti famosi che stavano allegramente brindando con spumante e tartine. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

GrandeFratello : Fabio Testi, padrone della passerella, si avvicina alla mitica porta rossa di #GFVIP... Un grandissimo dello spetta… - GrandeFratello : La verità sull'uscita di Fabio Testi... ??Resterà nel Privè con 4 coinquilini davvero speciali! #GFVIP - xobvlivion : Dai via cominciamo a sbattere fuori sto Fabio Testi che se n’è giá uscito con due robe da far accapponare la pelle #GFVIP -