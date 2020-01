Di Marzio: per Lobotka al Napoli servono altre 24 o 48 ore (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non si è chiuso l’affare tre Napoli e Celta per il passaggio dello slovacco Lobotka. Nel corso di speciale calciomercato, su Sky, Gianluca Di Marzio ha detto che c’è distanza non sulla cifra ma sulla modalità di pagamento, sui tempi. Il Napoli vuole pagare in più anni, il Celta non è d’accordo. Occorreranno 24 o 48 ore per la definizione dell’affare. Quindi Lobotka al momento non è un calciatore del Napoli e a questo punto non lo sarà entro la settimana. L'articolo Di Marzio: per Lobotka al Napoli servono altre 24 o 48 ore ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Sky, Di Marzio: “Per Lobotka ancora 24 o 48 ore”: Sky, Di M… - WinstonWilson39 : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Il Tottenham ci prova per Piatek: proposto uno scambio con Foyth e Wanyama' - milanista81 : RT @MilanNewsit: Sky - Di Marzio: 'Proseguono i contatti per portare Kjaer al Milan' -