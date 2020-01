Bimbo di 9 anni sconfigge un tumore, il video che lo ritrae in lacrime per la felicità intenerisce il web (Di giovedì 9 gennaio 2020) Steven Cotter, bambino di 9 anni, ha finalmente sconfitto un cancro contro cui lottava da quando aveva sei anni. Dopo tre anni di cure la lieta novella: il Bimbo piange, felice, in un video che ha commosso la rete Steven Cotter aveva soltanto sei anni quando i medici comunicarono ai suoi genitori una notizia devastante … L'articolo Bimbo di 9 anni sconfigge un tumore, il video che lo ritrae in lacrime per la felicità intenerisce il web NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

