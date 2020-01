Aereo precipitato in Iran: "Forse colpito da missile". Non si esclude la pista terroristica (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le autorità ucraine non escludono che la caduta ieri, 8 gennaio 2020, del Boeing dell’Ukrainian International Airlines subito dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Teheran, che ha provocato 176 morti, possa essere stata causata dall’impatto con un missile antiAereo, da una collisione di altro tipo o che sia frutto di un atto di “terrorismo”. Lo riporta la Cnn.Il Boeing 737 ucraino “ha preso fuoco in volo” prima di schiantarsi ed esplodere al suolo. Lo riferisce l’Organizzazione per l’aviazione civile Iraniana in una dichiarazione pubblicata dall’agenzia Tasnim e riferita dalla Tass. “L’Aereo ha preso fuoco in volo. Testimoni oculari hanno visto le fiamme avvolgere l’Aereo”, si legge nella dichiarazione.Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che stabilire le cause ... Leggi la notizia su huffingtonpost

SkyTG24 : Un aereo diretto a Kiev con a bordo 176 persone è precipitato poco dopo il decollo da Teheran. Secondo fonti uffic… - AngeloTani : RT @Lettera43: Il #Boeing 737 precipitato poco dopo il decollo tornava indietro per un problema. E testimoni lo hanno visto prendere fuoco… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: A bordo dell'aereo precipitato in Iran è stato visto un incendio -