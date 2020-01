“Vergogna!”. A ‘La Pupa e il secchione’ c’è anche lei. E il web insorge: quello che è successo è difficile da dimenticare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ma ci avete fatto caso chi c’è, tra i tanti protagonisti, de La Pupa e il Secchione? Se non lo sapete ve lodigiano noi, c’è anche lei: Stella Manente, che forse ricorderete tristemente per una frase sul Gay Pride e Hitler che ha fatto molto discutere. Naturalmente sui social è già esplosa la bufera perché sono in tanti a chiedersi come mai il programma abbia voluto Stella nonostante il suo trascorso, e non qualche altra influencer e modella che non si sia macchiata di uno scivolone del genere. Se non sapete di cosa parliamo ve lo diciamo subito, anche se va detto che la produzione ha preteso che la concorrente spiegasse tutto in prima serata durante la prima puntata. Cosa era successo? La Manente si è trovata bloccata in un Gay Pride a Milano e siccome rischiava di perdere un treno ha iniziato a invocare Hitler. Il video è ancora reperibile in rete, così come sono reperibili le sue ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Ma per il candidato del Pd (che si vergogna del suo simbolo) la colpa è della Lega! Roba da matti. Il 26 gennaio m… - enpaonlus : Il fallimento di una classe politica ottusamente cieca, che ancora poco tempo fa si presentava in Parlamento per di… - matteosalvinimi : Mentre noi oggi con la Lega riempiamo le piazze romagnole di gente sorridente che vuole cambiare, il candidato del… -