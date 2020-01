Silvio Horta, il creatore di Ugly Betty si è tolto la vita con un colpo di pistola (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Silvio Horta, il creatore di Ugly Betty si è tolto la vita con un colpo di pistola Aveva soltanto 45 anni Silvio Horta, il creatore della celebre serie tv Ugly Betty che ha consacrato al piccolo schermo America Ferrera. Horta si è ucciso con un colpo di pistola, lasciando tutti senza parole. Come riporta il magazine Variety, Horta è stato trovato senza vita in un motel di Miami e tutto lascia pensare a un suicidio. Horta, nato a Miami da genitori cubani, nel suo curriculum vantava altri prodotti per il mondo dell’intrattenimento antecedenti ad Ugly Betty, come The Chronicle e Jake 2.0. Il grande successo è arrivato però con la celebre serie tv, un adattamento della telenovela colombiana Betty La Fea (Betty la Cozza in Italia) che ha visto come protagonista America Ferrera. Per quella serie tv, Horta è stato sia capo-sceneggiatore che produttore esecutivo, un duro lavoro che gli ha ... Leggi la notizia su tpi

Screenweek : #SilvioHorta il creatore della celebre serie tv #UglyBetty è morto. Aveva 45 anni ed è stato trovato senza vita in… - notizieit : Silvio Horta: è morto il creatore di Ugly Betty - cinemaniaco_fb : ?????????????? Silvio Horta è morto: addio al creatore di Ugly Betty -