Libia, Giuseppe Conte prende il posto di Di Maio: "Prima di Al Sarraj riceve Haftar a Palazzo Chigi" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giuseppe Conte scavalca ancora Luigi Di Maio nel suo ruolo, quasi fantoccio, da ministro degli Esteri. L'Italia infatti è ormai inesistente per gli altri paesi europei e non. Dopo la mancata telefonata degli Usa Prima del blitz in Iraq, è il premier a mettere una toppa nell'incompetenza del leader M Leggi la notizia su liberoquotidiano

ricci_davide77 : #UltimOra Khalifa #Haftar è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe #Conte. In serata è atteso a… - tfabiani2 : RT @armanduplessis: #Libia. Il presidente Fayez Al Serraj e il generale Khalifa Haftar sono a Roma per incontrare il presidente del Consigl… - AntonioTalia : #BREAKING: Turchia e Russia chiedono un cessate il fuoco in #Libia a partire dalla mezzanotte di domenica, mentre t… -