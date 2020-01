“Gli angeli esistono”: le parole di una madre che ringrazia l’ASST Gaetano Pini-CTO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le parole della mamma di M. sono state il regalo di Natale per l’ASST Gaetano Pini-CTO. La lettera di encomio, consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico a dicembre, che oggi pubblichiamo è il racconto della lunga degenza della piccola M. a seguito di una delicata operazione alla colonna vertebrale. l’ASST Gaetano Pini-CTO ha deciso di pubblicarla non solo perché viene elogiato il lavoro dell’equipe di Ortopedia Traumatologia per le patologie della colonna vertebrale, diretta dal dott. Bernardo Misaggi e di cui il dott. Giovanni Andrea La Maida fa parte, e viene riconosciuto il supporto ai pazienti di tutte le persone che lavorano o fanno volontariato presso l’ASST, ma soprattutto perché ricorda a tutti che non è giusto definire le persone con etichette quali “normale” o “disabile”. Esistono persone uniche come M. e persone volenterose come quelle che M. e la sua mamma hanno ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

johnnybambin : RT @zoned_ombra: Gli angeli in divisa francesi ammazzano un fattorino. Il decesso dovuto ad una tecnica d'immobilizzazione già nota per la… - pimma77 : RT @zoned_ombra: Gli angeli in divisa francesi ammazzano un fattorino. Il decesso dovuto ad una tecnica d'immobilizzazione già nota per la… - OneDria : RT @zoned_ombra: Gli angeli in divisa francesi ammazzano un fattorino. Il decesso dovuto ad una tecnica d'immobilizzazione già nota per la… -