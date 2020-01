Da oggi 8 gennaio ben 6 Xiaomi con MIUI 11 in versione beta: la lista completa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Arrivano oggi 8 gennaio alcune indicazioni interessanti per diversi utenti in possesso di uno smartphone Xiaomi, considerando il fatto che almeno sei dispositivi stanno iniziando a ricevere una volta per tutte l'aggiornamento con Android 10. Seppur nella sola versione beta. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco la questione, in attesa di segnali definitivi anche per i modelli che sono stati commercializzati in Italia dopo le notizie trapelate nello scorcio finale del 2019. I 6 smartphone Xiaomi vicinissimi all'aggiornamento Android 10 Passando ad elementi più concreti, si risale velocemente alla lista degli smartphone Xiaomi ad un passo dall'aggiornamento definitivo ad Android 10, alla luce della disponibilità del firmware in versione beta. In particolare, abbiamo la MIUI 11 beta per Redmi K20/Mi 9T (in questo caso occorre distinguere i firmware Global, EEA, India), senza ... Leggi la notizia su optimaitalia

