Cristiano Ronaldo e il selfie sospetto con Carolina Stramare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il calciatore della Juve Cristiano Ronaldo sembra dimostrare un certo interesse per le reginette italiane. Non è un segreto il suo flirt con Miss Italia 2018, ovvero Carlotta Maggiorana, ma poche ore fa è uscita una nuova foto che ha fatto sognare i fan. Una giornata di grandi successi per il calciatore. Nel giro di poche ore ha vinto con il Cagliari e subito dopo ha pubblicato un selfie con Carolina Stramare, ovvero Miss Italia 2019. Attente Miss sembra proprio che la corona attiri l’attenzione di Ronaldo. Cristiano Ronaldo e Carolina Stramare Il grande calciatore è tornato a far sognare i tifosi. Una partita soddisfacente quella della Juventus contro il Cagliari. Ronaldo ha regalato una fantastica tripletta al suo pubblico e ha sfoggiato un nuovo e incredibile look. Capelli legati con un codino, un po’ stile lottatore di Sumo, ma che ovviamente a lui dona grande fascino ... Leggi la notizia su urbanpost

goal : Goals in 2020 ?? Cristiano Ronaldo: 3 Lionel Messi: 0 ?? - OptaPaolo : 36 - Cristiano Ronaldo ha segnato la sua tripletta numero 36 in campionato, nella vittoria per 4-0 della… - juventusfc : 49' | ?? | GOOOOOOOOOOOOL! RONALDO LA SBLOCCAAAAAAAAAA! @Cristiano ruba palla alla difesa cagliaritana, salta Olsen… -