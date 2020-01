Claudia Ruggeri Instagram magnifica “Poppea”, zip si apre sul decolleté: «Stanno per esplodere!» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tornata alla grande con la nuova stagione di Avanti un altro, Claudia Ruggeri non abbandona il pubblico di Instagram che numeroso la segue a caccia di scatti provocanti. E la bella Miss Claudia, ormai al vertice del salottino dello show pre-serale di Paolo Bonolis, non delude. Sempre in splendida forma – c’è persino chi ha notato qualche chilo in meno tra le forme della trentaseienne romana – la cognata del conduttore mostra le sue procacità tra gli scatti social, in un selfie – in particolare – in cui l’azzardata scollatura ruba la scena al sorriso. Mai ‘furto’ fu più osannato. Claudia Ruggeri Instagram, zip in difficoltà: occhi puntati sul decolleté “Vi è piaciuta la puntata di oggi? – chiede la Ruggeri al termine dell’appuntamento andato in onda sull’ammiraglia di Mediaset – E questo è niente ahahahah – promette – Avanti un altro tutti i giorni risate assicurate”. ... Leggi la notizia su urbanpost

