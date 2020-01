Abbreviare la data 2020 sui documenti può essere rischioso: ecco perché (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non sarà un messaggio ufficiale ma resta comunque un avvertimento che è bene tenere a mente: non Abbreviare la data 2020. Da giorni su Whatsapp, ma anche su Telegram e Facebbok, sta girando una presunta consulenza legale che avverte di lasciare per intero l’anno corrente quando si scrive la data in qualche documento ufficiale: un piccolo trucco per evitare che malintenzionati lo cambino o modifichino con troppa facilità. Un truffatore potrebbe aggiungere due cifre alla data e verosimilmente trasformare un “31/01/20” su un assegno in “31/01/2021”, creando così un titolo di credito nuovo. Il consiglio è prezioso ma il messaggio che lo sta facendo circolare per la rete è in realtà un falso, non si tratta quindi di una vera consulenza legale gratuita che un magnanimo utente ha deciso di condividere come regalo di buon anno. Lo hanno sottolineato sia il portale Bufale.Net sia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

