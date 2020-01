Scuse dal Napoli alla Rai dopo l’interruzione dell’intervista (Di martedì 7 gennaio 2020) A valle della polemica occorsa con la Rai, la SSC Napoli, attraverso Twitter si scusa con l’emittente nazionale. La Ssc Napoli si scusa con la Rai per l’episodio avvenuto ieri frutto di uno spiacevole equivoco, peraltro già chiarito con i vertici di Rai Sport. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 7, 2020 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Ultime su Lobotka, gelo sulla trattativa Retroscena Immobile-Napoli, l’agente: “Era fatta, ma per i capricci di qualcuno è saltato tutto!” VIDEO – Auriemma: “Sono indignato, il Napoli regala punti! Oggi, che arrivi Mago Zurlì o Guardiola, il risultato sarebbe lo stesso!” Napoli, report allenamento: terapie per Maksimovic, differenziato per Koulibaly Napoli, parla De Maggio: “Servono giocatori veri, di un certo livello” Calciomercato Napoli, l’Inter non molla Amrabat: le ultime Montanari: “De Laurentiis ha ... Leggi la notizia su forzazzurri

