Ritiro De Rossi: l’omaggio di El Shaarawy con un discorso in spogliatoio – VIDEO (Di martedì 7 gennaio 2020) El Shaarawy rende omaggio all’ex capitano della Roma De Rossi con un VIDEO-tributo che risale all’ultima partita in Italia – VIDEO Stephan El Shaarawy ha pubblicato un VIDEO che risale all’ultima partita disputata in Italia da Daniele De Rossi. Era lo scorso 27 maggio, Roma-Parma all’Olimpico. Ecco il tributo dell’esterno azzurro verso l’ex capitano giallorosso, che ha annunciato il suo addio al calcio giocato. «“Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto” ROMA ROMA ROMA !!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo a te e a tutti noi mostrando una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. Questo sei tu. Gladiatore in campo e fuori. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo», ha scritto El Shaarawy su Instagram. ... Leggi la notizia su calcionews24

