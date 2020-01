Rita Pavone a Sanremo 2020, il web insorge: “Fascista” (Di martedì 7 gennaio 2020) Pare che per il popolo del web, il fatto di non essere di sinistra possa essere un fattore determinante per la partecipazione al Festival di Sanremo. È quello che è successo nelle scorse ore a Rita Pavone, dopo essere stata ospite de “I soliti ignoti” di Amadeus su Rai Uno. In occasione della puntata speciale dedicata alla storica lotteria nazionale dell’Epifania, il conduttore ha difatti annunciato i nomi di tutti big in gara all’Ariston. Ma sui social si è subito scatenata la gogna quando sul piccolo schermo è apparsa la nota interprete di Datemi un martello, che non ha mai fatto mistero di avere opinioni politiche non da tutti condivise. Rita Pavone: bufera sui social “La vera domanda è chi beccherà il decisivissimo endorsement salviniano fra Anastasio e Rita Pavone”, si chiede per esempio un utente. E ancora: “Rita Pavone, Anastasio… ... Leggi la notizia su notizie

frankiehinrgmc : Rita Pavone. Rita. Pavone. - IlContiAndrea : Quindi Tosca e Rita Pavone sono i due Big che si aggiungono ai 22 già annunciati #Sanremo2020 #IsolitiIgnoti - Raiofficialnews : ?#Sanremo2020: @BugattiCristian e @InArteMorgan – “Sincero” @albysing1997 – “Il sole a est” @Rita_Pavone_ – “Niente… -