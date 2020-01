Reggio Calabria, 16enne muore per meningite (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La ragazza è morta nel giro di poche ore. L'ospedale: "Evitare ogni allarmismo" Una ragazza di 16 anni è morta a Reggio Calabria, per un caso di meningite. A darne notizia è stata la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano che, in una nota, ha espresso "tristezza per la scomparsa della giovane ed il cordoglio ai suoi familiari". La ragazza, secondo quanto riporta l'ospedale, era arrivata al pronto soccorso intorno alle 11.30 della scorso domenica, "dopo che da alcuni giorni era iniziata la sintomatologia". Subito ricoverata in pediatria, le condizioni della 16enne si sono subito mostrate critiche e si sono velocemente aggravate, a causa di una "severa insufficienza multiorgano ed una grave coagulopatia da consumo". Alle 14 dello stesso giorno, i medici hanno avviato le manovre rianimatorie che, secondo quanto riporta Agi, sono state ... Leggi la notizia su ilgiornale

