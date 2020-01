Napoli, parla De Maggio: “Servono giocatori veri, di un certo livello” (Di martedì 7 gennaio 2020) Napoli, parla De Maggio: “Servono giocatori veri, di un certo livello” Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato il periodo particolare del Napoli, aprendo una parentesi sul calciomercato invernale. Queste le sue dichiarazioni. “E’ il momento di non lesinare acquisti, è il momento di comprare giocatori veri perché è un momento delicato ed in momenti come questi ci vogliono giocatori con un’esperienza. Non guardiamo al passato, ma per il futuro, servono giocatori veri e di livello, di personalità” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un ... Leggi la notizia su forzazzurri

