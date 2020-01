Mercatone Uno, prorogata al 23 maggio la cassa integrazione straordinaria per 1.689 lavoratori. “Trattative in corso per la cessione” (Di martedì 7 gennaio 2020) La cassa integrazione straordinaria per i 1.689 lavoratori di Mercatone Uno è stata prorogata dal 23 gennaio al 23 maggio prossimo. L’accordo è stato raggiunto al tavolo con i sindacati convocato oggi al ministero del Lavoro. La decisione, precisano dal dicastero, è stata presa “tenuto conto dell’andamento delle trattative in corso per la cessione dei compendi aziendali”. Mercatone Uno è attualmente in amministrazione straordinaria, dopo che il gruppo era stato ceduto nell’agosto 2018 alla società Shernon Holding srl, poi però fallita nel marzo scorso. Allo stato sarebbero state presentate una dozzina di offerte, anche sovrapponibili in parte tra loro, per 24 negozi. Mentre altre manifestazioni di interesse per ulteriori 21 negozi sarebbero rimaste sulla carta. Al tavolo al ministero di via Veneto, guidato da Nunzia Catalfo, hanno preso parte i rappresentanti dello ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

CatalfoNunzia : Intesa raggiunta al @MinLavoro per la proroga, fino al 23 maggio, della cassa integrazione per 1.689 lavoratori di… - stecos57 : RT @fattoquotidiano: Mercatone Uno, prorogata al 23 maggio la cassa integrazione straordinaria per 1.689 lavoratori. “Trattative in corso p… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mercatone Uno, prorogata al 23 maggio la cassa integrazione straordinaria per 1.689 lavoratori. “Trattative in corso p… -