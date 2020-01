I genitori di Renzi condannati per fatture false, le motivazioni dei giudici: «Prove precise e univoche» (Di martedì 7 gennaio 2020) Un «compendio probatorio preciso ed univoco» che consente «di affermare, senza incertezze, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati ai tre imputati». È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Fabio Gugliotta, relative alla condanna per false fatture dei genitori dell’ex premier, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e dell’imprenditore Luigi Dagostino. I due coniugi sono stati condannati a un anno e nove mesi in primo grado. Due anni invece la condanna per Dagostino. Sempre secondo le motivazioni del giudice, è «comprovata l’inesistenza oggettiva delle due fatture emesse delle società Party ed Eventi 6, sulla base di molteplici e convergenti elementi». Tra questi, il giudice elenca il «mancato rinvenimento di qualsiasi documentazione comprovante l’esistenza delle prestazioni indicate nei documenti fiscali», e nessuna formalizzazione degli ... Leggi la notizia su open.online

