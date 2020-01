GAZZETTA – Tra “I re maghi” c’è Lukaku, si parla degli errori di Giovanni Di Lorenzo (Di martedì 7 gennaio 2020) “I re maghi” è il titolo d’apertura de La GAZZETTA dello Sport in edicola oggi, riferito alle belle prove di Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo ieri. Il belga ha steso il Napoli, mentre il portoghese ha segnato la sua prima tripletta in Italia. Il quotidiano dà spazio anche al Milan: “Zlatan non basta ai rossoneri: ‘Serve la ferocia del killer in area'”. Anche l’Atalanta merita menzioni: “Una macchina da gol, altri 5: da 61 anni nessuno segnava così”. Si parla anche del ritiro dal calcio giocato di Daniele De Rossi e del fantastico momento della Lazio, in corsa per lo scudetto. Relativamente al Napoli, la rosea evidenza in particolar modo l’episodio del rigore negato all’Inter per fallo di Giovanni Di Lorenzo su Lautaro Martinez. “Il difensore del Napoli tocca prima la gamba dell’argentino e solo poi il ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

ParmaLiveTweet : Darmian torna ad avvicinarsi all'Inter. Conte però vorrebbe Vidal: La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sul… - sportli26181512 : Atalanta-Parma 5-0: Ilicic, uno show da 8,5. Parma, una difesa da 4,5: Atalanta-Parma 5-0: Ilicic, uno show da 8,5.… - infoitsport : GAZZETTA - Napoli, Gattuso ci crede! Sta cercando di portare regole, lavoro ed empatia tra le macerie -