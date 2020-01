DGA Awards 2020: Taika Waititi e Sam Mendes tra i nominati (Di martedì 7 gennaio 2020) Il sindacato dei registi americani ha annunciato le nomination ai DGA Awards 2020 e tra i possibili vincitori ci sono Taika Waititi e Sam Mendes. Le nomination ai DGA Awards 2020 hanno premiato il lavoro compiuto dietro la macchina da presa di filmmaker come Taika Waititi, Sam Mendes e Martin Scorsese. Il sindacato dei registi americani ha infatti annunciato le candidature in vista della premiazione che avverrà il 25 gennaio al Ritz-Carlton Hotel di Los Angeles. I registi in corsa per un DGA Award 2020, la settantaduesima edizione del riconoscimento assegnato ogni anno, sono Bong Joon-ho, Sam Mendes, Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Taika Waititi. Nella categoria dedicata alle opere prime, invece, ci sono anche tre registe: Mati Diop, Alma Har'el e Melina Matsoukas. Ecco ... Leggi la notizia su movieplayer

