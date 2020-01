Bufera a Mediaset: Pamela Prati ruba il logo di Barbara D’Urso per una serata in discoteca (Di martedì 7 gennaio 2020) Pamela Prati: la locandina col logo di Barbara D’Urso per una serata in discoteca Bufera a Mediaset dopo che sui social è apparsa una locandina che ha come protagonista Pamela Prati. Ricordiamo che la nota soubrette lo scorso anno era finita al centro delle polemiche e dell’attenzione mediatica per via della vicenda Mark Caltagirone. In questo caso, però, la sarda ne ha combinata un’altra delle sue per un manifesto che annuncia una sua serata in una discoteca. L’evento si terrà il prossimo 16 gennaio 2020 a Civitanova Marche. Nella locandina in questione è riportato il logo di Live Non è la D’Urso, con tanto di nome di Barbara D’Urso. Un’iniziativa che è stata presa senza l’autorizzazione da parte dei vertici del Biscione. I vertici Mediaset infuriati con la soubrette e la discoteca A rendere nota la notizia ci ha pensato il sito di Libero ... Leggi la notizia su kontrokultura

