6 abitudini da lasciare nel 2020 per essere un po’ più felici (Di martedì 7 gennaio 2020) 6 abitudini da mollare nel 2020 per essere un po' più feliciIndividuare e superare le paureSmettere di preoccuparsi di ciò che non è sotto il nostro controlloDimenticare l'idea che sia necessario vincere ogni conflittoChiudere vecchi rancori e ferite aperteSmettere di pensare a cosa pensino gli altri di noiDei buoni propositi, in particolare sulla forma fisica, abbiamo già detto. Bene, ovviamente, ma con intelligenza. Un altro lavoro che si può, e forse si dovrebbe, mettere in cantiere con l’anno nuovo è quello di alleggerirsi di certe, malsane, abitudini. Insomma, certe volte prima di caricarci di nuove incombenze, alcune evidentemente anche più che giuste, dovremmo lavorare a togliere, per così dire. Mollando per strada alcuni aspetti che ci creano disagio e, perché no, a volte dolore, fastidio e stress. Cosa ci serve alla crescita personale, alla felicità, alla maturità e cosa, ... Leggi la notizia su vanityfair

