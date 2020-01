Tragedia lungo i binari della stazione di Rogoredo: uomo travolto e ucciso da un treno in corsa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un uomo è morto domenica sera non lontano dalla stazione di Rogoredo dopo essere stato travolto da un treno in corsa: il convoglio, un Intercity notte diretto a Lecce, ha arrestato immediatamente la propria corsa. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Leggi la notizia su milano.fanpage

