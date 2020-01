Tournée 4 Trampolini 2020: Dawid Kubacki chiude in bellezza e trionfa a Bischofshofen, sul podio Geiger e Lindvik (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si chiude in trionfo la Tournée dei 4 Trampolini 2020 per Dawid Kubacki, saltatore polacco capace di conservare la prima piazza nella classifica generale della manifestazione con un netto successo nella quarta e ultima tappa di Bischofshofen, in Austria. Il 29enne di Zakopane ha retto la pressione ed è stato semplicemente il più forte sul trampolino salisburghese HS142, rimandando al mittente i tentativi di rimonta dei vari Marius Lindvik, Karl Geiger e Ryoyu Kobayashi. Si tratta della prima affermazione (sia come vittoria di tappa che come successo finale) di Kubacki nel Torneo dei 4 Trampolini, con la Polonia che si aggiudica così l’Aquila d’Oro per la terza volta nelle ultime quattro edizioni (nel 2017 e 2018 fu Kamil Stoch ad imporsi). Il polacco ha messo in cassaforte la sua leadership nella prima serie, in cui ha sbalordito tutti con un salto meraviglioso di 143 metri ... Leggi la notizia su oasport

Eurosport_IT : 'NON É UNA VITTORIA, É UN TRIONFO' ?? Successo a Bischofshofen e a grande sorpresa Dawid Kubacki vince la Tournée 4… - doctorhoover : RT @OA_Sport: Tournée 4 Trampolini 2020: Stefan Kraft è il migliore nelle qualificazioni di Bischofshofen, eliminati gli azzurri https://t.… - BiadaGiorgio : RT @Eurosport_IT: 'NON É UNA VITTORIA, É UN TRIONFO' ?? Successo a Bischofshofen e a grande sorpresa Dawid Kubacki vince la Tournée 4 Tramp… -