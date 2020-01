Terremoto colpisce Portorico, crolli e danni: cosa è successo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Terremoto colpisce Portorico, danni segnalati: sciame sismico va avanti da giorni, aggiornamenti in tempo reale, cosa sappiamo finora. Un Terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito Portorico prima dell’alba lunedì, scatenando piccole frane, causando interruzioni di corrente e facendo crollare alcune case. È stato uno dei più forti terremoti che ha colpito il territorio degli Stati … L'articolo Terremoto colpisce Portorico, crolli e danni: cosa è successo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

tripps42 : @itismejasmine @bestiavdiSatana La satira di Charlie Hebdo sul terremoto (o Rigopiano, non ricordo) non prende in g… - ilmetropolitan : #Terremoto di #magnitudo 5.8 colpisce l'#Iran Nordorientale - Toni_ct_1 : RT @CME_Rodriquez: #28dicembre 1908, il terremoto calabro-siculo. Una scossa di magnitudo 7.1 colpisce le città di #Messina e Reggio Calabr… -