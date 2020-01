Serie A, 18° turno: Lecce-Udinese 0-1

L'passa a(quart'ultimo) e si allontana dalla zona 'calda'. Primo tempo non per esteti del calcio, leggermente meglio i salentini. Doppia palla-gol al 21': si stampa sulla traversa il bolide di Babacar,poi paratona di Musso sul tentativo a giro di Mancosu. Friulani pericolosi dalla lunga distanza con Mandragora (41'): Gabriel dice no.Altranella ripresa.Due gol annullati ad Okaka per fuorigioco, botta appena alta di De Paul, miracolo di Gabriel su Lasagna.All'88' fa centro De Paul con una gran giocata personale.(Di lunedì 6 gennaio 2020)